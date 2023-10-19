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В России предложили проводить мастер-классы по безопасному сбору грибов

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Анастасия Румянцева
Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил рассмотреть возможность учреждения в «грибных» регионах страны открытых мастер-классов и тренингов по безопасному сбору грибов для граждан. Копия обращения на имя министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова имеется в распоряжении RT.
В России предложили проводить мастер-классы по безопасному сбору грибов
  • Gettyimages.ru

Как пояснил специалист, сбор грибов в летне-осенний период — одно из любимых занятий россиян.

Кроме того, он добавил, что для многих людей грибы — это «серьёзное подспорье в ведении семейного хозяйства».

Вместе с тем, по словам общественного деятеля, ежегодно множество грибников получают серьёзные отравления, вплоть до смертельных случаев.

Происходит это из-за плохой осведомлённости населения о ядовитых и несъедобных грибах, подчеркнул собеседник RT.

«В данной связи прошу вас рассмотреть возможность учреждения в «грибных» регионах нашей страны открытых мастер-классов и тренингов по безопасному сбору грибов для граждан в преддверии и в течение грибного сезона», — говорится в тексте обращения.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT, как правильно готовить и хранить домашние консервы, чтобы не столкнуться с ботулизмом.

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