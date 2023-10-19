«Магнит» запустит собственный маркетплейс на базе площадки KazanExpress
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«Магнит»... достиг соглашения, в соответствии с которым может приобрести онлайн-площадку KazanExpress. На базе нового актива ретейлер запустит собственный маркетплейс «Магнит Маркет», — говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что ретейлер «Лента» приобрёл одну из крупнейших сетей магазинов у дома «Монетка» — сделка включает 2120 магазинов и пять распределительных центров.
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