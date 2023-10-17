Узнать больше

«Лента» приобрела одну из крупнейших сетей магазинов у дома «Монетка»

Короткая ссылка
Ретейлер «Лента» приобрёл одну из крупнейших сетей магазинов у дома «Монетка» — сделка включает 2120 магазинов и пять распределительных центров.
«Лента» приобрела одну из крупнейших сетей магазинов у дома «Монетка»
  • Gettyimages.ru
  • © chingyunsong

«МКПАО «Лента»... объявляет о приобретении розничной сети магазинов у дома «Монетка», — приводит сообщение РИА Новости.

В компании сделку назвали шагом на пути к реализации долгосрочной стратегии «Ленты». Предполагается, что присутствие «Монетки» на Урале и Сибири усилит позиции компании в регионах.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов рассказал, какую работу проводят в организации по отсеву неблагонадёжных продавцов в интернете.

Минпромторг заявил о важности содействия брендозамещению в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить