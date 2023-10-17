«Лента» приобрела одну из крупнейших сетей магазинов у дома «Монетка»

Ретейлер «Лента» приобрёл одну из крупнейших сетей магазинов у дома «Монетка» — сделка включает 2120 магазинов и пять распределительных центров.

«МКПАО «Лента»... объявляет о приобретении розничной сети магазинов у дома «Монетка», — приводит сообщение РИА Новости.

В компании сделку назвали шагом на пути к реализации долгосрочной стратегии «Ленты». Предполагается, что присутствие «Монетки» на Урале и Сибири усилит позиции компании в регионах.

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