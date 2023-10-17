«Лента» приобрела одну из крупнейших сетей магазинов у дома «Монетка»
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«МКПАО «Лента»... объявляет о приобретении розничной сети магазинов у дома «Монетка», — приводит сообщение РИА Новости.
В компании сделку назвали шагом на пути к реализации долгосрочной стратегии «Ленты». Предполагается, что присутствие «Монетки» на Урале и Сибири усилит позиции компании в регионах.
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