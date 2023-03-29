Глава Роскачества Протасов перечислил меры обеспечения безопасности в сфере онлайн-торговли

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, какую работу проводят в организации по отсеву неблагонадёжных продавцов в интернете.

«В прошлом с коллегами из Росаккредитации мы запустили проект рейтингования операторов — реестр доверенных онлайн-площадок, направленный на повышение качества товаров в ретейле», — заявил он в интервью «Известиям».

По его словам, для попадания в реестр необходимо соблюдать ряд правил. Первое — обязательное соотнесение базы товаров с базой декларации и сертификатов Росаккредитации.

Второе: если Роскачество исследовало изделие, то потребитель должен это увидеть и ознакомиться с протоколами и рейтингом.

В этом году планируется проводить закупки тайными покупателями, оценивать сервис онлайн-магазина, его безопасность, степень обеспечения прав потребителей. По результатам проверки более чем по 80 критериям онлайн-магазин сможет войти в реестр, заключил Протасов.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.