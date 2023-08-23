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Минпромторг заявил о важности содействия брендозамещению в России

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Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил о необходимости помочь российским компаниям в процессе брендозамещения в России.
Минпромторг заявил о важности содействия брендозамещению в России
  • © Министерство промышленности и торговли РФ

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал во время выступления на форуме «Дни ретейла в Приволжье».

По его словам, это поможет компаниям из России активнее работать над экспортом своей продукции.

Как отметил Кузнецов, ссылаясь на специалистов, Россия является второй самой брендозависимой страной в мире (после Бразилии), то есть российское население «повёрнуто на брендах», при этом большинство из них является транснациональными брендами.

«И сейчас волею судьбы они освобождают эту нишу, и у нас появляется уникальнейшая возможность по созданию наших брендов в тех нишах, которые были заняты иностранными брендами», — сказал он.

По его словам, в настоящее время в стране активно происходит брендозамещение.

«Брендозамещение происходит. Нам нужно всячески содействовать этому. Это очень хорошая история. Всё-таки мы как страна — производящая, в том числе продовольствие», — добавил он.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании правительства заявил, что российский промышленный экспорт в 2030 году может достичь почти $150 млрд.

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