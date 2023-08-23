Мантуров: промышленный экспорт России в 2030 году может достичь почти $150 млрд

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании правительства заявил, что российский промышленный экспорт в 2030 году может достичь почти $150 млрд.

Как он отметил, докладывая об основных целях стратегии развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года, вопреки имеющимся ограничениям, российская сторона ставит себе задачу в ближайшие годы восстановить объёмы отгрузок иностранным партнёрам.

«А в 2030 году в части индустриального экспорта максимально приблизиться к планке $150 млрд», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем в три раза.