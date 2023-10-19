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Большинство россиян считают, что становятся старыми в 70,7 года

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По данным исследования, опубликованного в научном журнале «Народонаселение», россияне считают себя старыми в 70,7 года, выяснили учёные МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
Большинство россиян считают, что становятся старыми в 70,7 года
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РБК, в ходе опроса россиянам задавали вопрос о том, в каком возрасте наступает старость у мужчин и женщин. 

Так, большинство респондентов сочли, что у мужчин старость наступает в 69,4 года, а у женщин — в 68 лет. При этом представительницы прекрасного пола считают, что старость приходит в 71,8 года, а мужчины полагают, что в 69,3 года.

При этом 21% опрошенных относит себя к пожилым, притом что половина из респондентов не достигли того возраста, который они считают границей старости.

Ранее выяснилось, что около половины россиян хотели бы накопить на безбедную старость перед выходом на пенсию, свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом «Работа.ру» и «СберНПФ».

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