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Опрос: 45% россиян желают накопить на безбедную старость перед пенсией

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Около половины россиян хотели бы накопить на безбедную старость перед выходом на пенсию, свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом «Работа.ру» и «СберНПФ».
Опрос: 45% россиян желают накопить на безбедную старость перед пенсией
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Результаты исследования приводит РБК.

Издание пишет, что такой ответ дали 45% респондентов.

Так, около четверти граждан хотят перед выходом на пенсию построить дом (25%), купить квартиру (24%) и освоить новое хобби (22%).

Менее пятой части людей выразили желание открыть бизнес (18%).

Отправиться в кругосветное путешествие хотели бы 11% респондентов, а получить высшее образование — 6%.

Ранее финансовый эксперт, основатель платформы для инвестирования W-Trading Вениамин Степаненко дал рекомендации по правильному распределению сбережений. По его словам, важно составить список расходов и доходов.

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