Опрос: 45% россиян желают накопить на безбедную старость перед пенсией
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Результаты исследования приводит РБК.
Издание пишет, что такой ответ дали 45% респондентов.
Так, около четверти граждан хотят перед выходом на пенсию построить дом (25%), купить квартиру (24%) и освоить новое хобби (22%).
Менее пятой части людей выразили желание открыть бизнес (18%).
Отправиться в кругосветное путешествие хотели бы 11% респондентов, а получить высшее образование — 6%.
Ранее финансовый эксперт, основатель платформы для инвестирования W-Trading Вениамин Степаненко дал рекомендации по правильному распределению сбережений. По его словам, важно составить список расходов и доходов.