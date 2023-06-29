Специалист Степаненко рассказал о важности формирования финансовой подушки

Финансовый эксперт, основатель платформы для инвестирования W-Trading Вениамин Степаненко дал рекомендации по правильному распределению сбережений. По его словам, важно составить список расходов и доходов.

«Необходимо понимать, сколько вы получаете и куда уходят деньги. Составьте список расходов и доходов, а затем определите, какую сумму вы можете уделять сбережению каждый месяц», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, далее нужно приступить к формированию подушки безопасности. Степаненко советует иметь запасной фонд в размере от трёх до шести месячных расходов.

Одним из самых распространённых способов формирования резерва эксперт назвал размещение депозита в банке.

Также возможно открыть брокерский счёт, но для начинающих инвесторов рекомендуется использовать более консервативные методы, например покупку облигаций, пояснил Степаненко.

Ранее, как сообщала газета «Известия», аналитический центр НАФИ провёл исследование на тему инфляционной грамотности населения. Выяснилось, что 74% россиян в текущем году делают сбережения, тогда как в 2022-м так поступали 49% респондентов.