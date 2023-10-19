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Голикова заявила, что сейчас в России не хватает около 11 тысяч учителей

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нехватка педагогов в России сегодня оценивается примерно в 11 тыс. человек.

«Что касается нехватки, …она оценивается приблизительно в 11 тыс. человек», — цитирует её РИА Новости.

При этом, по словам Голиковой, сегодня принимаются меры по повышению авторитета профессии педагога. 

Кроме того, решение вопроса реализуется посредством реализации проекта «Земский учитель».

Также Голикова сообщила о сокращении числа детей в детдомах России.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником.

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