Голикова заявила, что сейчас в России не хватает около 11 тысяч учителей
«Что касается нехватки, …она оценивается приблизительно в 11 тыс. человек», — цитирует её РИА Новости.
При этом, по словам Голиковой, сегодня принимаются меры по повышению авторитета профессии педагога.
Кроме того, решение вопроса реализуется посредством реализации проекта «Земский учитель».
Также Голикова сообщила о сокращении числа детей в детдомах России.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником.