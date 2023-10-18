Голикова сообщила о сокращении числа детей в детдомах России

За последние пять лет число детских домов в России уменьшилось почти на 19%, а детей в них — ещё на 29%, заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, удалось восстановить более 3 тыс. семей — теперь дети могут жить и воспитываться с кровными родителями.

«За последние пять лет число детских домов сократилось почти на 19%, а число детей в них — на 29%», — цитирует Голикову РИА Новости.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице около 94% детей-сирот устроены в приёмные семьи.

Также для помощи им в Москве функционируют 22 центра поддержки семьи и детства «Мой семейный центр».