Голикова сообщила о сокращении числа детей в детдомах России
- РИА Новости
По её словам, удалось восстановить более 3 тыс. семей — теперь дети могут жить и воспитываться с кровными родителями.
«За последние пять лет число детских домов сократилось почти на 19%, а число детей в них — на 29%», — цитирует Голикову РИА Новости.
В апреле мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице около 94% детей-сирот устроены в приёмные семьи.
Также для помощи им в Москве функционируют 22 центра поддержки семьи и детства «Мой семейный центр».