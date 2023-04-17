Собянин: число детей-сирот в интернатах Москвы сократилось вчетверо с 2010 года
- РИА Новости
С 2010 года число детей, проживающих в интернатных учреждениях, сократилось вчетверо — с 4,3 тыс. до 1,1 тыс., а из 47 центров содействия семейному воспитанию (бывших детдомов) в городе осталось 13, передаёт НТВ со ссылкой на мэра.
По словам Собянина, таких результатов удалось добиться благодаря поддержке замещающих семей, пользующихся определёнными выплатами и прочими городскими льготами, со стороны правительства.
Также для помощи им в Москве функционируют 22 центра поддержки семьи и детства «Мой семейный центр».
Ранее, по сообщениям «Взгляда», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах России в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».