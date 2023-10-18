Узнать больше

Терапевт Чернышова: гипертоникам желательно измерять давление трижды в день

Короткая ссылка
Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что гипертоникам рекомендуется измерять давление трижды в день.
Терапевт Чернышова: гипертоникам желательно измерять давление трижды в день
  • Gettyimages.ru

«Утром после пробуждения, в течение дня и вечером», — сказала она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, это позволит понять, насколько схема приёма гипотензивных лекарств покрывает всё время суток.

«Потому что иногда давление бывает стабильно высоким с утра или вечером», — пояснила Чернышова.

Как отметила эксперт, лучше всего проводить замеры в одно и то же время.

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить