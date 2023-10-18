Терапевт Чернышова: гипертоникам желательно измерять давление трижды в день

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что гипертоникам рекомендуется измерять давление трижды в день.

«Утром после пробуждения, в течение дня и вечером», — сказала она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, это позволит понять, насколько схема приёма гипотензивных лекарств покрывает всё время суток.

«Потому что иногда давление бывает стабильно высоким с утра или вечером», — пояснила Чернышова.

Как отметила эксперт, лучше всего проводить замеры в одно и то же время.

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