ТАСС: СК России возбудил уголовное дело в отношении создателя «Масяни»

Следственный комитет возбудил уголовное дело против создателя анимационного сериала «Масяня» Олега Куваева.

«Подтверждаем факт возбуждения уголовного дела по статье 280.4 УК России», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В правоохранительных органах уточнили, что фигурантом дела является Куваев.

Ранее Федеральная служба безопасности России возбудила два уголовных дела в отношении 60-летней жительницы Шадринска Курганской области за публичные призывы к экстремизму.

Также стало известно, что жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания.