Иммунолог Болибок заявил о важности вакцинации от COVID-19 и гриппа

Врач-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

«От гриппа и от коронавирусной инфекции у нас есть прививки. Сейчас достаточно актуальный вопрос, что надо делать вакцинацию, по крайней мере, раз в год. Хотя иммунитет после прививки от коронавируса не предохраняет на 100% от заражения, но он предохраняет от тяжёлого течения коронавируса и от осложнений постковидного синдрома», — заявил эксперт в беседе с НСН.

По его словам, от остальных ОРВИ, в том числе от гриппа, хорошо защищают маски.

Со своей стороны, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» отметил, что грипп наблюдается в России ежегодно, а штаммы COVID-19 в настоящее время менее патогенны.

«К тому же, если вирусы приходят втроём, они не поражают одного и того же человека, это маловероятное событие», — сказал он.

Ранее профессор, академик РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора доктор медицинских наук Александр Горелов подтвердил, что от гриппа важно вакцинироваться каждый год.