Терапевт Миронова: после COVID-19 повышается вероятность развития диабета

Врач-терапевт BestDoctor Юлия Миронова заявила, что после перенесённого коронавируса повышается вероятность развития диабета и болезней сердца.

«Большинство людей с COVID-19 выздоравливают в течение нескольких дней или недель после заражения. Поэтому, если по меньшей мере через четыре недели от начала заражения жалобы сохраняются, нужно заподозрить постковид-синдром», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила Миронова, чаще всего пациенты жалуются на одышку и кашель, утомляемость, учащённое сердцебиение, трудности с концентрацией, снижение памяти.

У некоторых переболевших, особенно перенёсших коронавирус в тяжёлой форме, наблюдаются более серьёзные последствия, симптомы которых сохраняются в течение длительного времени после заболевания.

«В результате этого люди, перенёсшие COVID-19, могут с большей вероятностью заболеть такими заболеваниями, как диабет, болезни сердца, тромбозы или неврологические заболевания», — сказала врач.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.