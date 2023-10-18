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Терапевт Миронова: после COVID-19 повышается вероятность развития диабета

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Врач-терапевт BestDoctor Юлия Миронова заявила, что после перенесённого коронавируса повышается вероятность развития диабета и болезней сердца.
Терапевт Миронова: после COVID-19 повышается вероятность развития диабета
  • Gettyimages.ru

«Большинство людей с COVID-19 выздоравливают в течение нескольких дней или недель после заражения. Поэтому, если по меньшей мере через четыре недели от начала заражения жалобы сохраняются, нужно заподозрить постковид-синдром», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила Миронова, чаще всего пациенты жалуются на одышку и кашель, утомляемость, учащённое сердцебиение, трудности с концентрацией, снижение памяти.

У некоторых переболевших, особенно перенёсших коронавирус в тяжёлой форме, наблюдаются более серьёзные последствия, симптомы которых сохраняются в течение длительного времени после заболевания.

«В результате этого люди, перенёсшие COVID-19, могут с большей вероятностью заболеть такими заболеваниями, как диабет, болезни сердца, тромбозы или неврологические заболевания», — сказала врач.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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