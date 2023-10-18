Эксперт усомнилась в эффективности тестирования школьников на наркотики

Директор ННЦ наркологии — филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России Татьяна Клименко сомневается в эффективности системы тестирования школьников на употребление наркотиков.

Клименко, выступая на заседании дискуссионного клуба им. Замятина, обратила внимание на то, что ежегодно эта система выявляет 0,07% несовершеннолетних, употребляющих наркотики.

«Но когда в одном из субъектов Российской Федерации была проверена на содержание наркотиков моча, которую сдали школьники в процессе диспансеризации, знаете, какой получился процент? Семь. Возникает вопрос — а что это за система, которая работает или не работает?» — сказала она.

Татьяна Клименко также сообщила, что даже выявленные при помощи тестирования на наркотики дети не получают медпомощи.

«Когда родителей ставят в известность о выявлении наркопотребления ребёнка, никто из родителей не готов вести ребёнка к наркологу», — считает глава Центра.

По её мнению, одной из причин этого является то, что обращение за наркологической помощью в любом возрасте «ведёт к серьёзному ограничению прав на достаточно длительный период».

«Родители этого боятся и не ведут ребёнка к врачу», — пояснила эксперт, подчеркнув, что эта ситуация должна быть исправлена, в том числе в законодательной сфере.

Председатель Совета судей России, секретарь Пленума Верховного суда России Виктор Момотов ранее заявил, что число осуждённых за уголовные преступления несовершеннолетних сократилось с 2003 года в шесть раз.