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Председатель Совета судей России заявил о сокращении числа осуждённых подростков

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Председатель Совета судей России, секретарь Пленума Верховного суда России Виктор Момотов заявил,что число осуждённых за уголовные преступления несовершеннолетних сократилось с 2003 года в шесть раз, передает корреспондент RT.
Председатель Совета судей России заявил о сокращении числа осуждённых подростков
  • РИА Новости

«Количество несовершеннолетних осуждённых сократилось более чем в шесть раз — с 96,8 тыс. лиц в 2003 году (когда началась гуманизация) до 14,8 тыс. лиц в прошлом году», — сказал он, выступая 18 октября на заседании дискуссионного клуба им. Замятина.

По словам главы Совета судей, в прошлом году в отношении 35% несовершеннолетних обвиняемых суды прекратили уголовное преследование, то есть каждый третий несовершеннолетний, оказавшийся на скамье подсудимых, освобождён от уголовной ответственности судом. В их числе 1248 несовершеннолетних, в отношении которых суд решил ограничиться принудительными мерами воспитательного воздействия.

«В прошлом году осуждены 2,7 тыс. несовершеннолетних, то есть 18% от общего числа несовершеннолетних осуждённых. Это в девять раз меньше, чем в 2003 году, когда к реальному лишению свободы были осуждены 25,2 тыс. несовершеннолетних. Остальным несовершеннолетним осуждённым назначены наказания, не связанные с лишением свободы», — уточнил Момотов.

Он подчеркнул, что к реальным срокам лишения свободы российские суды приговаривают подростков при наличии «веских, исключительных обстоятельств».

Из тех, кто получил такие наказания, 76% совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, 38% — имели неснятые и непогашенные судимости, а 58% — совершили групповые преступления, отметил председатель Совета судей, обратив внимание на работу по гуманизации законодательства и правоприменительной практики.

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