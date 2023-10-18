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Приёмный сын подозреваемой в торговле людьми сказал, что его оставили без жилья

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Жительница Москвы, подозреваемая в торговле людьми, обманула своего приёмного сына и оставила его без жилья, рассказал RT 19-летний Стефан. Как отметил юноша, Юлия усыновила его, когда ему было два года. «Мать» внушала ему и другим детям, что после 18 лет они должны выписаться из квартир, сказал собеседник.
Приёмный сын подозреваемой в торговле людьми сказал, что его оставили без жилья
  • Gettyimages.ru

По словам Стефана, женщина убедила его, что ему нужно переписать доли в трёх квартирах на неё и старших детей, якобы чтобы не платить ипотеку. Она обещала, что его пропишут в другом месте, но этого не произошло.

«Я остался без жилого помещения и без постоянной прописки в Москве», — отметил он.

Сейчас с Юлией он не общается и подал на неё в суд. Информацию о том, что у его приёмной матери якобы есть квартира в Дубае, Стефан назвал враньём.

17 октября стало известно, что следователи столичного главка СК России устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над 15 несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Источник RT предположил, что подозреваемой могли понадобиться 15 детей, чтобы заработать на них.

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