Приёмный сын подозреваемой в торговле людьми сказал, что его оставили без жилья
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По словам Стефана, женщина убедила его, что ему нужно переписать доли в трёх квартирах на неё и старших детей, якобы чтобы не платить ипотеку. Она обещала, что его пропишут в другом месте, но этого не произошло.
«Я остался без жилого помещения и без постоянной прописки в Москве», — отметил он.
Сейчас с Юлией он не общается и подал на неё в суд. Информацию о том, что у его приёмной матери якобы есть квартира в Дубае, Стефан назвал враньём.
17 октября стало известно, что следователи столичного главка СК России устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над 15 несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
Источник RT предположил, что подозреваемой могли понадобиться 15 детей, чтобы заработать на них.