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Врач Богатырёв рекомендовал людям с болезнями почек не увлекаться кофе

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Врач уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырёв рассказал о влиянии питания на здоровье почек.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт посоветовал людям с болезнями почек не употреблять продукты с высоким содержанием оксалатов, например шпинат, орехи, чипсы, картофель фри, свёклу, отруби, шоколад.

Также рекомендуется исключить из рациона продукты с высоким содержанием калия, в том числе авокадо.

«Калий в основном полезен, особенно для сердца. Он регулирует жидкость в организме, поддерживает буферность клеток и электролитный баланс. Но его избыток вызывает гиперкалиемию», — пояснил Богатырёв.

Кроме того, желательно не увлекаться напитками с высоким содержанием алкалоидов, среди которых кофе и крепкий чай.

Ещё одним вредным продуктом для почек врач назвал соль в больших количествах.

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