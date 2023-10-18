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Психолог Романив рассказала о тонкостях помощи взрослых детей пожилым родителям

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Семейный психолог Ольга Романив дала советы по оказанию финансовой помощи пожилым родителям со стороны взрослых детей.
Психолог Романив рассказала о тонкостях помощи взрослых детей пожилым родителям
  • Gettyimages.ru

«Можно дарить подарки, покупать родителям необходимые вещи, продукты, лекарства, оплачивать им медицинскую помощь, если пожилые люди действительно в этом нуждаются. Помогать можно любым способом, но не стоит переводить деньги напрямую на регулярной основе», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Романив, к оказанию поддержки нужно подходить обдуманно, иначе есть вероятность формирования чувства вины.

Ранее заведующая кафедрой терапии, руководитель отдела изучения патогенетических аспектов старения Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Светлана Бернс рассказала, как помочь пожилым родственникам избежать депрессии.

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