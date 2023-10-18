Психолог Романив рассказала о тонкостях помощи взрослых детей пожилым родителям

Семейный психолог Ольга Романив дала советы по оказанию финансовой помощи пожилым родителям со стороны взрослых детей.

«Можно дарить подарки, покупать родителям необходимые вещи, продукты, лекарства, оплачивать им медицинскую помощь, если пожилые люди действительно в этом нуждаются. Помогать можно любым способом, но не стоит переводить деньги напрямую на регулярной основе», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Романив, к оказанию поддержки нужно подходить обдуманно, иначе есть вероятность формирования чувства вины.

Ранее заведующая кафедрой терапии, руководитель отдела изучения патогенетических аспектов старения Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Светлана Бернс рассказала, как помочь пожилым родственникам избежать депрессии.