Психолог Романив рассказала о тонкостях помощи взрослых детей пожилым родителям
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«Можно дарить подарки, покупать родителям необходимые вещи, продукты, лекарства, оплачивать им медицинскую помощь, если пожилые люди действительно в этом нуждаются. Помогать можно любым способом, но не стоит переводить деньги напрямую на регулярной основе», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила Романив, к оказанию поддержки нужно подходить обдуманно, иначе есть вероятность формирования чувства вины.
Ранее заведующая кафедрой терапии, руководитель отдела изучения патогенетических аспектов старения Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Светлана Бернс рассказала, как помочь пожилым родственникам избежать депрессии.