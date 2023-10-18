Четверть россиян отпускают детей одних в общественный транспорт с первого класса

Исследование показало, что 25% россиян отпускают детей одних в общественный транспорт, как только они начинают ходить в школу.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Группа Мовиста».

Также четверть опрошенных сказали, что оптимальный возраст для самостоятельных поездок — это 11—13 лет. 19% родителей готовы отпускать своих детей одних в общественный транспорт с восьми-девяти лет, 17% — с десяти лет, при условии что они выучили правила безопасности.

Не позволяют своему ребёнку ездить самостоятельно даже в 15 лет — 4% опрошенных.

Ранее сообщалось, что россияне рассказали, с какого возраста детей можно отпускать в школу одних.