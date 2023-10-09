Россияне рассказали, с какого возраста детей можно отпускать в школу одних

В России провели исследование, чтобы выяснить, с какого возраста родители готовы отпускать детей в школу одних. Так в ходе опроса более трети российских родителей (37%) назвали возраст 8—9 лет достаточным для этого.

О результатах исследования СК «Росгосстрах» и банка «Открытие» (входят в группу ВТБ) написала газета «Известия».

Ещё 27% респондентов считают, что ходить в школу самостоятельно дети могут с 10—11 лет, 21% — только с 12 лет, а 15% — с первого класса, то есть с 6—7 лет.

При этом 30% родителей отметили важность такого фактора, как расстояние до школы, 20% — безопасность района, 18% — знание ребёнком правил безопасности.

Только у 31% россиян дети ходят в школу самостоятельно, 23% школьников провожают на учёбу родители, 18% — бабушки, дедушки или другие родственники, 11% — няни, 8% — личные водители, 9% — знакомые.

Ранее сообщалось о новом исследовании, в котором школьники назвали главные качества педагогов.