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Школьники назвали знание своего предмета и любовь к детям главными качествами учителя

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Согласно новому исследованию, главным качеством учителя школьники считают знание своего предмета. Такой ответ дали 33% опрошенных.
Школьники назвали знание своего предмета и любовь к детям главными качествами учителя
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый российской образовательной компанией MAXIMUM Education в преддверии Дня учителя.

Респонденты также назвали такие качества учителей, как любовь к детям (26%), справедливость (19%), чувство юмора (11%), объективность и требовательность (8%).

Главными наставниками в жизни, помимо учителей, школьники считают своих родителей (37%), друзей (16%), известную личность (13%).

Ещё 14% заявили, что роль наставника в их жизни играют преподаватели дополнительного онлайн-образования и педагоги в кружках, а 9% назвали спортивного тренера.

Ранее педагог, литературовед, заслуженный учитель России, дипломант Анциферовской премии, ветеран труда, житель блокадного Ленинграда Дмитрий Мурин рассказал, как стал педагогом.

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