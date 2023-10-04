Школьники назвали знание своего предмета и любовь к детям главными качествами учителя
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый российской образовательной компанией MAXIMUM Education в преддверии Дня учителя.
Респонденты также назвали такие качества учителей, как любовь к детям (26%), справедливость (19%), чувство юмора (11%), объективность и требовательность (8%).
Главными наставниками в жизни, помимо учителей, школьники считают своих родителей (37%), друзей (16%), известную личность (13%).
Ещё 14% заявили, что роль наставника в их жизни играют преподаватели дополнительного онлайн-образования и педагоги в кружках, а 9% назвали спортивного тренера.
Ранее педагог, литературовед, заслуженный учитель России, дипломант Анциферовской премии, ветеран труда, житель блокадного Ленинграда Дмитрий Мурин рассказал, как стал педагогом.