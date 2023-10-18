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МВД проводит проверку после нанесения подростку ожога электрошокером в Петербурге

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Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку после того, как одноклассник нанёс подростку ожог электрошокером в живот.
МВД проводит проверку после нанесения подростку ожога электрошокером в Петербурге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram.

Как заявили в ведомстве, 18 октября в полицию Петроградского района поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним обратился за помощью 15-летний школьник с электрическим ожогом тела.

Его отпустили в удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи.

«По предварительным данным, инцидент произошёл 16 октября в Александровском парке, где одноклассник нанёс подростку ожог электрошокером в живот», — сказано в сообщении.

17 октября в СУ СК России по Удмуртии сообщили, что ученик 8-го класса нанёс три ножевых ранения во время урока в одной из школ Ижевска.

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