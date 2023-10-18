В ГД предложили собрать сообщество экспертов по вопросу вегетарианства среди детей

Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT прокомментировала предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних детей.

«Для меня это непростая история, с которой я сталкивалась в своей правозащитной практике. Есть дети, кому нельзя по медицинским показаниям есть мясо. А есть дети которым по каким-то убеждениям мясо не дают родители. Хотя понятно, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье ребёнка», — объяснила она.

Лантратова отметила, что сталкивалась со случаями, когда родители не давали детям лекарство и не привозили в больницу даже при высокой и продолжительной температуре. Кроме того, парламентарий подтвердила и случаи гибели детей, когда им по предпочтениям родителей не давали определённые продукты.

«Думаю, что нам надо собрать родительское сообщество экспертов, представителей Минздрава, правозащитников, НКО и педиатров и вместе обсудить эту проблему до внесения соответствующего законодательного предложения», — считает она.

Ранее вегетарианство для детей предложили запретить на законодательном уровне.