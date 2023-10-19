Юрист Соловьёв предупредил о мошеннической схеме для именинников

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT о мошеннической схеме, жертвами которой могут стать именинники.

«Мы не успеваем следить и реагировать на новые способы обмана, используемые телефонными мошенниками. На этот раз под прицелом — именинники. Накануне дня рождения человеку приходит поздравление от популярной сети бытовой техники и предлагается в честь праздника купить очень хороший товар со скидкой 50%. Товар, конечно, дорогой, но такой нужный. И так выгодно, что практически невозможно отказаться», — объяснил принцип схемы Соловьёв.

По его словам, люди выбирают себе «подарок», проходят по ссылке и оплачивают.

«Понятно, что в итоге ни денег, ни товара. Оформлено всё так, что не вызывает вопросов, у мошенников есть базы данных тех, у кого день рождения. Будьте осторожны, перепроверяйте все предложения, особенно самые выгодные», — предупредил собеседник RT.

Ранее юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, что делать, если мошенники списали деньги с банковской карты, а также какие юридические механизмы можно задействовать для возврата средств.