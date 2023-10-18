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Женщина скончалась во время авиарейса Москва — Барнаул

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Женщина скончалась во время авиарейса Москва — Барнаул. Самолёт совершил экстренную посадку в Екатеринбурге, но пассажирку спасти не удалось.
Женщина скончалась во время авиарейса Москва — Барнаул
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным СК, женщина в ходе полёта стала задыхаться. Во время снижения воздушного судна бортпроводники пытались реанимировать пассажирку. 

Отмечается, что экстренную посадку самолёт совершил в аэропорту Кольцово 18 октября в 02:55 мск.

Медики после посадки самолёта констатировали смерть женщины. 

Следователи и криминалисты СК на транспорте проводят проверку.

В июне сообщалось, что пассажирка скончалась на борту самолёта, летевшего из Сочи в Челябинск. Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку.

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