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Пассажирка скончалась на борту летевшего из Сочи в Челябинск самолёта

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Пассажирка скончалась на борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшего из Сочи в Челябинск. Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку.
Пассажирка скончалась на борту летевшего из Сочи в Челябинск самолёта
  • © Официальный канал Центрального МСУТ СК России

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram-канале, женщина 1977 года рождения умерла во время рейса U6 619. 

Прокуроры проверят исполнение законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании.

Как заявили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, ведомством проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев, будут проведены медицинские экспертизы.

22 мая самолёт компании «ЮТэйр», следовавший рейсом Сургут — Москва, совершил посадку в Перми из-за ухудшения состояния одного из пассажиров.

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