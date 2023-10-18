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В Москве по делу о торговле людьми задержана ещё одна подозреваемая

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Прокуратура Москвы сообщила о задержании ещё одной подозреваемой по делу о торговле людьми.
В Москве по делу о торговле людьми задержана ещё одна подозреваемая
  • РИА Новости

«30-летняя подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016-го — мальчика, которых 47-летняя женщина... зарегистрировала в уполномоченных органах как рождённых суррогатной матерью. В свою очередь, подозреваемая передала своих детей подельнице, после чего они проживали с ней», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 47-летней женщине и её 44-летней соучастнице предъявлено обвинение в торговле людьми.

17 октября стало известно, что следователи столичного СК России устанавливают законность опекунства жительницей Москвы над 15 несовершеннолетними.

Источник RT предположил, что подозреваемой могли понадобиться 15 детей, чтобы заработать на них.

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