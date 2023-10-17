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Полиция проводит проверку по факту ДТП с беременной женщиной в Петербурге

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Сотрудники полиции проводят проверку в связи с госпитализацией беременной девушки, которую сбили на нерегулируемом перекрёстке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Девушка на KIA сбила женщину на нерегулируемом перекрёстке при повороте с Евпаторийского переулка на Выборгскую улицу 17 октября», — приводит 78.ru заявление.

Отмечается, что у женщины подозрение на перелом поясничного отдела позвоночника и угроза преждевременных родов, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе проводят проверку по факту ДТП, в результате которого госпитализирован ребёнок с тяжёлыми травмами.

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