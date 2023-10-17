В Ставрополе проводят проверку по факту ДТП со школьником

В Ставрополе проводят проверку по факту ДТП, в результате которого госпитализирован ребёнок с тяжёлыми травмами.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По имеющимся данным, днём 17 октября водитель автомобиля Mercedes сбил 13-летнего мальчика на велосипеде. Это произошло на пешеходном переходе. Ребёнок госпитализирован.

За рулём находился 22-летний местный житель. Выяснилось, что за последние два года его 66 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ашинском районе Челябинской области при столкновении двух грузовиков погиб водитель.