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В Ставрополе проводят проверку по факту ДТП со школьником

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В Ставрополе проводят проверку по факту ДТП, в результате которого госпитализирован ребёнок с тяжёлыми травмами.
В Ставрополе проводят проверку по факту ДТП со школьником
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По имеющимся данным, днём 17 октября водитель автомобиля Mercedes сбил 13-летнего мальчика на велосипеде. Это произошло на пешеходном переходе. Ребёнок госпитализирован.

За рулём находился 22-летний местный житель. Выяснилось, что за последние два года его 66 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ашинском районе Челябинской области при столкновении двух грузовиков погиб водитель.

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