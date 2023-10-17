Глава Амурской области рассказал о достижениях региона, которые можно будет увидеть на выставке «Россия»
Как отмечает официальный канал выставки, у Амурской области уникальное географическое положение — у неё самая протяженная граница с Китаем. А Благовещенск — единственный город России, расположенный на государственной границе.
«Расстояние до китайского города Хэйхэ всего 700 метров, и когда вечерами там на набережной включают музыку, её слышно на нашем берегу», — рассказывает Орлов.
С восточным соседом Амурскую область связывает первый международный мост, а вскоре свяжет и первая канатная дорога. Жемчужина Амурской области — космодром Восточный. Увидеть запуск ракет приезжают жители всех регионов России.
Амурская область — в числе всех 89 регионов страны представит свои главные достижения на выставке «Россия» уже 4 ноября на ВДНХ.
Ранее стало известно, что на ВДНХ развернётся большая ярмарка, где можно будет узнать о достижениях сельского хозяйства и купить натуральные продукты, сделанные с любовью.
На Международной выставке-форуме «Россия» будет представлена интерактивная инсталляция «Живая карта России».
Участниками выставки-форума станут все 89 субъектов России, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и представители других стран.