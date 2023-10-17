Глава Амурской области рассказал о достижениях региона, которые можно будет увидеть на выставке «Россия»

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о достижениях региона, которые можно будет увидеть на Международной выставке-форуме «Россия».

Как отмечает официальный канал выставки, у Амурской области уникальное географическое положение — у неё самая протяженная граница с Китаем. А Благовещенск — единственный город России, расположенный на государственной границе.

«Расстояние до китайского города Хэйхэ всего 700 метров, и когда вечерами там на набережной включают музыку, её слышно на нашем берегу», — рассказывает Орлов.

С восточным соседом Амурскую область связывает первый международный мост, а вскоре свяжет и первая канатная дорога. Жемчужина Амурской области — космодром Восточный. Увидеть запуск ракет приезжают жители всех регионов России.

Амурская область — в числе всех 89 регионов страны представит свои главные достижения на выставке «Россия» уже 4 ноября на ВДНХ.

Ранее стало известно, что на ВДНХ развернётся большая ярмарка, где можно будет узнать о достижениях сельского хозяйства и купить натуральные продукты, сделанные с любовью.

На Международной выставке-форуме «Россия» будет представлена интерактивная инсталляция «Живая карта России».

Участниками выставки-форума станут все 89 субъектов России, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и представители других стран.