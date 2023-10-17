Трихолог Хохлова рекомендовала тщательно сушить волосы перед осенней прогулкой

Трихолог и лазеротерапевт центра инновационной медицины DMC Альбина Хохлова рассказала, как ухаживать за волосами осенью.

«Чтобы дополнительно не травмировать волосы, важно их тщательно высушивать перед выходом на улицу. Когда волос влажный, он более уязвим перед низкими температурами и ветром», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, средства по уходу с поверхностно-активными веществами лучше заменить на более щадящие.

Как отметила эксперт, в осенний период волосам нужно более интенсивное питание и увлажнение, так как количество негативных факторов возрастает.

«Такие контрасты температур и влажности ― стресс для волос. Снизить его помогают средства, которые создают защитную плёнку на поверхности волоса», — добавила Хохлова.

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.