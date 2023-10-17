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Трихолог Хохлова рекомендовала тщательно сушить волосы перед осенней прогулкой

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Трихолог и лазеротерапевт центра инновационной медицины DMC Альбина Хохлова рассказала, как ухаживать за волосами осенью.
Трихолог Хохлова рекомендовала тщательно сушить волосы перед осенней прогулкой
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«Чтобы дополнительно не травмировать волосы, важно их тщательно высушивать перед выходом на улицу. Когда волос влажный, он более уязвим перед низкими температурами и ветром», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, средства по уходу с поверхностно-активными веществами лучше заменить на более щадящие.

Как отметила эксперт, в осенний период волосам нужно более интенсивное питание и увлажнение, так как количество негативных факторов возрастает.

«Такие контрасты температур и влажности ― стресс для волос. Снизить его помогают средства, которые создают защитную плёнку на поверхности волоса», — добавила Хохлова.

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.

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