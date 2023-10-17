Трихолог Хохлова рекомендовала тщательно сушить волосы перед осенней прогулкой
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«Чтобы дополнительно не травмировать волосы, важно их тщательно высушивать перед выходом на улицу. Когда волос влажный, он более уязвим перед низкими температурами и ветром», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, средства по уходу с поверхностно-активными веществами лучше заменить на более щадящие.
Как отметила эксперт, в осенний период волосам нужно более интенсивное питание и увлажнение, так как количество негативных факторов возрастает.
«Такие контрасты температур и влажности ― стресс для волос. Снизить его помогают средства, которые создают защитную плёнку на поверхности волоса», — добавила Хохлова.
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