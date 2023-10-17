В Калининградской области прививку от гриппа сделали 436 тысяч человек

В Калининградской области от гриппа вакцинировались 435,8 тыс. жителей (в том числе 94,2 тыс. детей), или 42,4% от населения региона.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

За неделю с 9 по 15 октября прививку сделали 40,4 тыс. человек.

Также стало известно, что вакцинация против гриппа началась в Магаданской области, передаёт ОТР. В регион доставили около 100 тыс. доз препаратов.

«На территории РФ в этом году будет циркулировать грипп Н1N1 пандемичный девятого года. Этот тот штамм, который мы когда-то называли «свиной грипп». И в составе всех вакцин, тех, что поступили и за счёт областного бюджета, и за счёт федерального, это вакцины, которые содержат актуальные штаммы гриппа», — отметила Елена Кузьменко, первый заместитель министра здравоохранения региона.

Ранее врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что ОРВИ от гриппа и СOVID-19 можно отличить по характеру течения заболевания.