В Калининградской области прививку от гриппа сделали 436 тысяч человек
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.
За неделю с 9 по 15 октября прививку сделали 40,4 тыс. человек.
Также стало известно, что вакцинация против гриппа началась в Магаданской области, передаёт ОТР. В регион доставили около 100 тыс. доз препаратов.
«На территории РФ в этом году будет циркулировать грипп Н1N1 пандемичный девятого года. Этот тот штамм, который мы когда-то называли «свиной грипп». И в составе всех вакцин, тех, что поступили и за счёт областного бюджета, и за счёт федерального, это вакцины, которые содержат актуальные штаммы гриппа», — отметила Елена Кузьменко, первый заместитель министра здравоохранения региона.
Ранее врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что ОРВИ от гриппа и СOVID-19 можно отличить по характеру течения заболевания.