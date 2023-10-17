Узнать больше

В Калининградской области прививку от гриппа сделали 436 тысяч человек

Короткая ссылка
В Калининградской области от гриппа вакцинировались 435,8 тыс. жителей (в том числе 94,2 тыс. детей), или 42,4% от населения региона.
В Калининградской области прививку от гриппа сделали 436 тысяч человек
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

За неделю с 9 по 15 октября прививку сделали 40,4 тыс. человек.

Также стало известно, что вакцинация против гриппа началась в Магаданской области, передаёт ОТР. В регион доставили около 100 тыс. доз препаратов.

«На территории РФ в этом году будет циркулировать грипп Н1N1 пандемичный девятого года. Этот тот штамм, который мы когда-то называли «свиной грипп». И в составе всех вакцин, тех, что поступили и за счёт областного бюджета, и за счёт федерального, это вакцины, которые содержат актуальные штаммы гриппа», — отметила Елена Кузьменко, первый заместитель министра здравоохранения региона.

Ранее врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что ОРВИ от гриппа и СOVID-19 можно отличить по характеру течения заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить