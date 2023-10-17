Травматолог Петров посоветовал одеваться по времени года

Врач — травматолог-ортопед Лабытнангской городской больницы Сергей Петров рассказал, как избежать травм.

«Во-первых, одеваться по времени года. Если на улице скользко, то зимняя обувь с хорошим протектором, которая меньше скользит. Во-вторых, чтобы родители не отворачивались, не сидели в телефонах на детских площадках, а следили за своими детьми», — заявил он в беседе с «Ямал 1».

По его словам, приём кальция и витамина D укрепляет кости, но бездумно принимать их не нужно — желательно сначала обратиться к врачу и сдать анализы.

Ранее врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с газетой «Известия» заявил, что снижение влажности воздуха, недостаток витамина D на фоне нехватки солнечного света и резкие перепады температур могут сказаться на состоянии кожи в осенний период.