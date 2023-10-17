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Стоматолог Автандилян посоветовала не злоупотреблять отбеливающими пастами

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Врач-стоматолог, основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян посоветовала использовать отбеливающую пасту не чаще одного — двух раз в неделю.
Стоматолог Автандилян посоветовала не злоупотреблять отбеливающими пастами
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«Средства с высоким уровнем абразивности (показатель выше 120) на основе карбамида пероксида и полирующих частиц служат для механического очищения зубной эмали от мягкого налёта и пигментированных пятен», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, такие пасты довольно агрессивны и могут повреждать зубную эмаль.

Как отметила Автандилян, в другие дни лучшим решением станет использование реминерализирующей или обычной гигиенической зубной пасты.

Ранее врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с газетой «Известия» заявил, что снижение влажности воздуха, недостаток витамина D на фоне нехватки солнечного света и резкие перепады температур могут сказаться на состоянии кожи в осенний период.

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