Белый батон оказался самым популярным видом хлеба в онлайн-заказах россиян

Россияне в своих продуктовых заказах в этом году в три раза чаще заказывали белый батон, чем багет, который занимает второе место среди предпочтений потребителей. На третьей и четвёртой позициях — лаваш и ржаной хлеб.

На пятом месте по популярности — бородинский хлеб, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование СберМаркета.

Исследование показало, что белый батон лидировал по популярности по всей стране. А быстрее всего набирали популярность багет и чиабатта — в этом году их покупали почти в два раза чаще, чем в 2022-м.

Кроме того, в период с января по сентябрь спрос на ржаные, рисовые и гречневые хлебцы вырос почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Пшеничные и мультизлаковые хлебцы в этом году стали добавлять в корзину чаще на 26% и 14%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в будущем в столице планируется открыть собственные магазины «Сделано в Москве».