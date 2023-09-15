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Собянин: за год участниками программы «Сделано в Москве» стали 3 тысячи брендов

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участниками программы «Сделано в Москве» в этом году стали более 3 тыс. брендов.
Собянин: за год участниками программы «Сделано в Москве» стали 3 тысячи брендов
  • РИА Новости

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Главная задача обновлённой программы — продвижение локальных брендов, расширение рынка сбыта. Мы оказываем производителям самую разную поддержку — от рекламы до выставок», — отметил в своём сообщении Собянин.

Производители представлены на платформе сделановмоскве.рф. За год онлайн-шоурум посетили свыше 2 млн уникальных покупателей, а брендированные витрины появились на маркетплейсах Wildberries, Ozon и «Сбермегамаркет».

Мэр сообщил, что в ближайшем будущем в столице планируется открыть собственные магазины «Сделано в Москве».

Ранее НСН со ссылкой на персональный сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что в столице расширят финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства.

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