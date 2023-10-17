На столичном портале «Моя новая семья» появился новый сервис

В Москве на портале для родителей и опекунов «Моя новая семья» появился новый сервис «Онлайн-помощник».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Сервис позволит решать вопросы, связанные с имуществом и деньгами детей, а также недееспособных или ограниченно дееспособных граждан.

«Есть много нюансов, которые будут влиять на то, какой пакет документов необходимо предоставить в центры госуслуг. Например, важен возраст ребёнка, воспитывается ли он в кровной семье или под опекой, с каким типом имущества совершается сделка», — сообщила начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента труда и социальной защиты населения Елена Зайцева.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье приёмные родители могут получить справку из опеки онлайн.