В Подмосковье приёмные родители могут получить справку из опеки онлайн
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Об этом сообщает телеканал «360».
Готовность документа составляет один день. Он поступит в личный кабинет заявителя и будет иметь полную юридическую силу, рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
В текущий момент для приёмных родителей доступно три вида цифровых справок сферы опеки и попечительства: о выплатах опекуну, о лишении, ограничении родительских прав и об отмене усыновления, освобождении от обязанностей опекуна.
Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин на Форуме социальных инноваций регионов заявил, что медицинская система Москвы готова к 2025 году перейти в полном объёме на электронный цифровой документооборот.