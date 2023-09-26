В Подмосковье приёмные родители могут получить справку из опеки онлайн

В Московской области приёмные родители теперь могут получить справку из органов опеки и попечительства в электронном виде на портале «Госуслуги».

Об этом сообщает телеканал «360».

Готовность документа составляет один день. Он поступит в личный кабинет заявителя и будет иметь полную юридическую силу, рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.

В текущий момент для приёмных родителей доступно три вида цифровых справок сферы опеки и попечительства: о выплатах опекуну, о лишении, ограничении родительских прав и об отмене усыновления, освобождении от обязанностей опекуна.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин на Форуме социальных инноваций регионов заявил, что медицинская система Москвы готова к 2025 году перейти в полном объёме на электронный цифровой документооборот.