Военный специалист Дрозденко объяснил необходимость отзыва ратификации ДВЗЯИ

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой в первом чтении законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Данный договор не ратифицировали США, более того, его не подписали и не ратифицировали ещё ряд стран. Чтобы он вступил в действие, необходимы подпись и ратификация 44 стран, определённых МАГАТЭ», — объяснил собеседник RT.

По его словам, действия России фактически носят зеркальный ответ на действия США, которые не ратифицировали договор, но подписали его.

«Что это означает? Если они его подписали, значит, получают всю мониторинговую информацию из тех органов, которые работают в рамках этого договора, но не обязаны его соблюдать. Мы тоже получали всю эту информацию, но были обязаны его соблюдать. Слишком большой список (стран. — RT), которые отказались действовать в рамках этого договора, и вероятность того, что они начнут действовать и подпишут, близка к нулю», — заключил Дрозденко.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

5 октября президент России Владимир Путин заявил, что депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.