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Автобус сбил семилетнюю девочку в Екатеринбурге

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В Чкаловском районе Екатеринбурга автобус сбил семилетнюю девочку. С ребёнком работают медики.
Автобус сбил семилетнюю девочку в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса наехал на семилетнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте», — рассказали в пресс-службе.

Также стало известно, что в Ижевске подросток на электросамокате сбил ребёнка, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошёл вечером 16 октября. В результате столкновения 12-летний мальчик получил травмы. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Тюмени установили личности водителей после двух ДТП с детьми.

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