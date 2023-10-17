Автобус сбил семилетнюю девочку в Екатеринбурге

В Чкаловском районе Екатеринбурга автобус сбил семилетнюю девочку. С ребёнком работают медики.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса наехал на семилетнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте», — рассказали в пресс-службе.

Также стало известно, что в Ижевске подросток на электросамокате сбил ребёнка, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошёл вечером 16 октября. В результате столкновения 12-летний мальчик получил травмы. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Тюмени установили личности водителей после двух ДТП с детьми.