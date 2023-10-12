В Тюмени установили личности водителей после двух ДТП с детьми

В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что установлены личности водителей — участников двух ДТП с подростками в Тюмени вечером 3 октября и днём 10 октября.

Об этом сообщает URA.RU.

Один из водителей сбил двоих подростков, возвращавшихся из школы, на пешеходном переходе.

«45-летний водитель, сбивший двух детей на автомобиле Nissan на пешеходном переходе на улице Военной, пояснил, что он торопился на работу, поэтому уехал с места наезда на школьников», — сообщили в ведомстве.

Другой водитель, мужчина 70 лет, находившийся за рулём автомобиля Toyota, сбил семилетнего мальчика во дворе дома по улице Широтной. Он приговорён к административному аресту на трое суток.

Ранее представитель управления МВД России по региону сообщил, что два пешехода госпитализированы после наезда автомобиля во Владивостоке, которым управлял подросток без прав.