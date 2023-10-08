Подросток во Владивостоке совершил наезд на двух пешеходов
- © РИА Новости / Павел Лисицын
Установлено, что 16-летний подросток без прав за рулём Toyota Mark II двигался со стороны улицы Экипажная в направлении улицы Гродекова.
Он не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, после столкнувшись с тремя припаркованными автомобилями.
«В результате автоаварии травмы получили два пешехода — молодые люди в возрасте 18 и 25 лет», — цитирует РИА Новости сообщение.
В отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные материалы по трём статьям.
Ранее суд приговорил к 12 годам лишения свободы водителя грузовика, который устроил аварию с двумя жертвами на улице 1905 года в Москве в ноябре 2022 года.