Подросток во Владивостоке совершил наезд на двух пешеходов

Два пешехода попали в больницу после наезда автомобиля во Владивостоке, которым управлял подросток без прав, сообщает представитель управления МВД России по региону.

Установлено, что 16-летний подросток без прав за рулём Toyota Mark II двигался со стороны улицы Экипажная в направлении улицы Гродекова.

Он не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, после столкнувшись с тремя припаркованными автомобилями.

«В результате автоаварии травмы получили два пешехода — молодые люди в возрасте 18 и 25 лет», — цитирует РИА Новости сообщение.

В отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные материалы по трём статьям.

Ранее суд приговорил к 12 годам лишения свободы водителя грузовика, который устроил аварию с двумя жертвами на улице 1905 года в Москве в ноябре 2022 года.