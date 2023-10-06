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Суд приговорил к 12 годам устроившего ДТП с такси в Москве водителя грузовика

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Суд приговорил к 12 годам лишения свободы водителя грузовика, который устроил аварию с двумя жертвами на улице 1905 года в Москве в ноябре 2022 года.
Суд приговорил к 12 годам устроившего ДТП с такси в Москве водителя грузовика
  • РИА Новости

Об этом сообщила столичная прокуратура.

«Суд приговорил 28-летнего Вячеслава Пивовара к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.

2 ноября 2022 года в Москве на улице 1905 года самосвал на большой скорости врезался в такси, которое отъезжало от тротуара после того, как в него села пассажирка.

В результате автомобиль зажало между грузовиком и стоящим на остановке автобусом. Водитель и пассажирка такси погибли на месте.

В правоохранительных органах заявили, что у грузового автомобиля могли отказать тормоза.

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