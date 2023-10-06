Суд приговорил к 12 годам устроившего ДТП с такси в Москве водителя грузовика
- РИА Новости
Об этом сообщила столичная прокуратура.
«Суд приговорил 28-летнего Вячеслава Пивовара к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.
2 ноября 2022 года в Москве на улице 1905 года самосвал на большой скорости врезался в такси, которое отъезжало от тротуара после того, как в него села пассажирка.
В результате автомобиль зажало между грузовиком и стоящим на остановке автобусом. Водитель и пассажирка такси погибли на месте.
В правоохранительных органах заявили, что у грузового автомобиля могли отказать тормоза.