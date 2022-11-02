«Не снижая скорости»: в Москве грузовик врезался в отъезжавшее от остановки такси

В Москве произошла серьёзная авария, жертвами которой стали два человека. На улице 1905 года самосвал на большой скорости врезался в такси, которое отъезжало от тротуара после того, как в него села пассажирка. В результате автомобиль зажало между грузовиком и стоявшим на остановке автобусом. Водитель и пассажирка такси погибли на месте. Шофёр грузовика скрылся с места аварии, ему грозит до 15 лет колонии.

Смертельное ДТП на улице 1905 года произошло утром 2 ноября. Грузовик на большой скорости врезался в такси, которое готовилось отъезжать от автобусной остановки, после чего вмял машину в стоявший впереди автобус.

«Прибывшие на место сотрудники ОГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве установили, что водитель автомобиля КамАЗ при движении в крайней правой полосе, не снижая скорости, врезался в припаркованный у автобусной остановки легковой автомобиль такси, который по инерции совершил столкновение с пассажирским автобусом, — заявили RT в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве. — В момент ДТП в легковом автомобиле находились 34-летняя жительница Москвы и 30-летний водитель — житель Нижегородской области».

Там также добавили, что до прибытия сотрудников полиции водитель грузовика скрылся с места ДТП, а пассажирка и водитель такси от полученных травм скончались на месте. Также медицинская помощь понадобилась одному пассажиру автобуса.

«На данный момент личность водителя установлена. Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание и привлечение к ответственности виновника ДТП», — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В прокуратуре города Москвы RT рассказали, что на месте ДТП работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует первый заместитель прокурора ЦАО Москвы Максим Чикмарёв. Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по её результатам.

О возбуждении уголовного дела по факту ДТП пока официально не сообщалось. Между тем виновнику аварии теперь грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Такая санкция предусмотрена за совершение преступления по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Она регламентирует ответственность для тех водителей, кто спровоцировал в нетрезвом состоянии ДТП с двумя и более погибшими, или для тех, кто сбежал с места аварии.

Как сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы, автобус, в который грузовик вмял автомобиль такси, был коммерческим.

СМИ со ссылкой на Департамент транспорта Москвы публикуют видео с моментом аварии.

На кадрах видно, как таксист подъезжает к остановке с включённой «аварийкой». В машину на заднее сиденье садится пассажирка. Как только она закрывает дверь, грузовик буквально сносит автомобиль и впечатывает его в стоящий за остановкой автобус.

Также в Telegram-каналах публикуется видео с места ДТП после аварии. На кадрах видно, что такси превратилось буквально в смятую груду металла — при таких повреждениях выжить у находившихся в салоне людей шансов не было.

У коммерческого автобуса вылетели стёкла с последних рядов автобуса.

Как сообщает Telegram-канал «112», водителем грузовика оказался 27-летний гражданин Белоруссии, который получил права на родине в январе этого года. По данным канала, за грузовиком числится более 100 штрафов за нарушение ПДД.

«Это ужасная трагедия»

Погибшей пассажиркой оказалась жительница Москвы. По информации СМИ, женщина ранее работала врачом в Боткинской больнице. В 2013 году она окончила Московский государственный медико-стоматологический университет Евдокимова по специальности «лечебное дело». Через год она окончила интернатуру по направлению «терапия», а в 2016 году — ординатуру по специальности «нефрология».

Однако меньше года назад она сменила место работы на подмосковный крематорий. На своей странице в соцсетях девушка предлагала провести экскурсии по московским некрополям (Новодевичье, Ваганьковское и Троекуровское кладбища).

Как сообщает MK, в 2022 году грузовик уже попадал в аварии дважды — в мае и сентябре.

«На самом водителе числится четыре неоплаченных штрафа», — сообщает издание.

Пока нет официальной версии произошедшего, в чате столичных таксистов обсуждаются причины аварии. Главная версия — отказ тормозов у грузовика.

«Там видно, что он не тормозит. Я не думаю, что он уснул, скорее всего, отказали тормоза. Когда засыпают, в основном уходят налево», — говорит пользователь с ником Капучино.

Автомобиль такси был обклеен логотипом сервиса «Яндекс.Такси». Сотрудник пресс-службы «Яндекса» Иван Володин подтвердил информацию, что такси сотрудничало с сервисом компании. «Это ужасная трагедия, мы соболезнуем родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь», — заявил он RT.

В этом году это не первый случай подобных ДТП с участием большегрузов. 21 августа на участке трассы М-5 в Николаевском районе Ульяновской области водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом, который после столкновения оказался буквально расплющен между фурой и грузовиком. В результате ДТП 16 человек погибли на месте, ещё трое были госпитализированы в тяжёлом состоянии.