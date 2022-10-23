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Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели женщины с ребёнком в ДТП в Москве

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП на западе Москвы, в результате которого на пешеходном переходе сбили женщину с ребёнком.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава СК России Александр Иванович Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Москве А.А. Стрижову представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении в Telegram.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что в Москве водитель Audi сбил переходивших по пешеходному переходу женщину с ребёнком, они погибли на месте.

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