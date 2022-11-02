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В Москве водитель и пассажир такси погибли в ДТП с участием грузовика и автобуса

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В Москве на улице 1905 года водитель и пассажир такси погибли в ДТП с участием грузовика и автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля скрылся с места ДТП.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

31 октября в результате ДТП с автобусом в Челябинской области пострадали 13 человек.

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