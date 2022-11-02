В Москве водитель и пассажир такси погибли в ДТП с участием грузовика и автобуса

В Москве на улице 1905 года водитель и пассажир такси погибли в ДТП с участием грузовика и автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.