В Москве водитель и пассажир такси погибли в ДТП с участием грузовика и автобуса
В Москве на улице 1905 года водитель и пассажир такси погибли в ДТП с участием грузовика и автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Отмечается, что водитель грузового автомобиля скрылся с места ДТП.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
31 октября в результате ДТП с автобусом в Челябинской области пострадали 13 человек.
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