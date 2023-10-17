Оренбургские школьники стали призёрами первенства по спортивному программированию
- Gettyimages.ru
- © Carlos Barquero Perez
Об этом сообщает RIA56.
Первенство проходило в Университете Иннополис с 12 по 17 октября.
Участники в возрасте от 14 до 17 лет со всей России соревновались в трёх дисциплинах: программирование систем информационной безопасности, программирование продуктовое, программирование алгоритмическое.
Представители Оренбурга победили в первой номинации и взяли серебро во второй.
Ранее сообщалось, что школьники из Москвы принимают участие в математической олимпиаде «Турнир городов».