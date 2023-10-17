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Оренбургские школьники стали призёрами первенства по спортивному программированию

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Школьники из Оренбурга завоевали золото и серебро на соревнованиях по спортивному программированию в Татарстане.
Оренбургские школьники стали призёрами первенства по спортивному программированию
  • Gettyimages.ru
  • © Carlos Barquero Perez

Об этом сообщает RIA56.

Первенство проходило в Университете Иннополис с 12 по 17 октября.

Участники в возрасте от 14 до 17 лет со всей России соревновались в трёх дисциплинах: программирование систем информационной безопасности, программирование продуктовое, программирование алгоритмическое.

Представители Оренбурга победили в первой номинации и взяли серебро во второй.

Ранее сообщалось, что школьники из Москвы принимают участие в математической олимпиаде «Турнир городов».

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